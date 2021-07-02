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Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка

02.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля во время торжественного собрания по поводу Дня Независимости рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка. Об этом информирует БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко, подобное преступление было задумано как предупреждение: всех перережем, как минимум отрежем языки.

При этом Президент отметил мужество журналиста Григория Азаренка.

Глава государства уточнил, что спецслужбы решили привлечь Азаренка к операции, чтобы взять злоумышленников с поличным.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля во время торжественного собрания по поводу Дня Независимости рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория...
 
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