Женщина раскрыла «гениальный» способ сушки одежды

Источник материала: ОНТ

Женщина раскрыла лайфхак, который позволяет высушить после стирки вдвое больше одежды. Пост был размещен в закрытом Facebook-сообществе «Советы и идеи для семьи на карантине» ( Family Lockdown Tips & Ideas ), на него обращает внимание The Sun.

Лорен Моттершед наглядно показала, как она экономит место при развешивании белья на веревке. Женщина опубликовала снимок, сделанный у нее возле дома. На фотографии футболки, рубашки, брюки и прочие предметы одежды размещены на вешалках, которые боком висят на веревке. Автор поста отметила, что такой аккуратный способ развешивания одежды для сушки позволяет также и разгладить вещи.

Подписчики сообщества положительно отреагировали на этот способ, назвав его «гениальным». «Это абсолютно меняет правила игры!», «Замечательная идея! Мне 41 год, но я только узнала о таком лайфхаке, не могу поверить!», «Это просто гениально», – писали люди.

Фото: Family Lockdown Tips & Ideas

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