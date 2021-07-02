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Польша заблокировала участие Беларуси в Парламентской ассамблее ОБСЕ
Источник материала: ОНТ
Польша снова грубо вмешалась во внутренние дела Беларуси и заблокировала участие нашей делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Это событие ежегодное, необходимо было прибыть в Вену. Но в Шенгенскую информационную систему Варшава внесла запись об отказе нашей делегации на въезд. Белорусская сторона отреагировала на это.
Сегодня состоялось заседание политического комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ, на котором было обозначено недопущение давления на Беларусь извне. С осуждающим заявлением по поводу вмешательства во внутренние дела страны сегодня выступил и президент Всемирной федерации демократической молодёжи.
Беларусь получила единогласную поддержку. Всемирная федерация демократической молодёжи насчитывает несколько миллионов человек.
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Польша снова грубо вмешалась во внутренние дела Беларуси и заблокировала участие нашей делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Это событие ежегодное,...
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