Польша заблокировала участие Беларуси в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Источник материала: ОНТ

Польша снова грубо вмешалась во внутренние дела Беларуси и заблокировала участие нашей делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Это событие ежегодное, необходимо было прибыть в Вену. Но в Шенгенскую информационную систему Варшава внесла запись об отказе нашей делегации на въезд. Белорусская сторона отреагировала на это.



Сегодня состоялось заседание политического комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ, на котором было обозначено недопущение давления на Беларусь извне. С осуждающим заявлением по поводу вмешательства во внутренние дела страны сегодня выступил и президент Всемирной федерации демократической молодёжи.

Аритц Родригес Галан, президент Всемирной федерации демократической молодёжи: «Экономическое давление – это то оружие, которое сейчас направлено на Беларусь. Только вот от санкций страдают обычные люди. Я понимаю, под каким прессингом вы сейчас находитесь. Мы будем оказывать помощь всеми законными способами. ЕС не может повлиять на политическую ситуацию в Беларуси, и у них нет никаких легальных способов сделать это. Проводя такую политику, ЕС нарушает уставы ООН».

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Международная организация Всемирной организации демократической молодежи подтвердила еще раз позицию, что вмешательство во внутренние дела не допустимы и дальше будет помогать на международной арене, в том числе и в молодежной политике, отстаивать права молодежи, в том числе белорусской, чтобы к нам никто не вмешивался и мы развивались своим путем».

Беларусь получила единогласную поддержку. Всемирная федерация демократической молодёжи насчитывает несколько миллионов человек.

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