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Почему при беременности может появиться мочекаменная болезнь и как ее лечить? Мнение врача
Источник материала: ОНТ
Лечение и диагностика мочекаменной болезни у беременных: когда можно просто записаться к врачу, а когда нужно вызывать скорую помощь? На эти вопросы в эфире программы «Наше утро» на ОНТ ответил председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.
Беременность не является причиной появления мочекаменной болезни, но может явиться её пусковым механизмом. Факторами, стимулирующими появление мочекаменной болезни у беременных – выступают нарушения обменных механизмов в организме, заболевания щитовидной железы, патологии выделительной системы, инфекционные заболевания, сбои эндокринной системы, обезвоживание на фоне употребления недостаточного количества жидкостей и избытка соли. Гиподинамия, провоцирующая ухудшение кровоснабжения почек и замедление оттока мочи, отеки.
Если нет высокой температуры, острых, тянущих болей в пояснице, рвоты, крови в моче – необходимо записаться на прием к неврологу, пройти диагностику и получить лечение. Если почечные колики проходят очень остро – в таких случаях необходимо вызывать бригаду скорой медицинской помощи. Ни в коем случае не пытаться пить обезболивающие, мочегонные или противовоспалительные препараты. Не лечите себя самостоятельно!
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Лечение и диагностика мочекаменной болезни у беременных: когда можно просто записаться к врачу, а когда нужно вызывать скорую помощь? На эти вопросы в эфире...
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