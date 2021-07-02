Почему при беременности может появиться мочекаменная болезнь и как ее лечить? Мнение врача

Источник материала: ОНТ

Лечение и диагностика мочекаменной болезни у беременных: когда можно просто записаться к врачу, а когда нужно вызывать скорую помощь? На эти вопросы в эфире программы «Наше утро» на ОНТ ответил председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.

Беременность не является причиной появления мочекаменной болезни, но может явиться её пусковым механизмом. Факторами, стимулирующими появление мочекаменной болезни у беременных – выступают нарушения обменных механизмов в организме, заболевания щитовидной железы, патологии выделительной системы, инфекционные заболевания, сбои эндокринной системы, обезвоживание на фоне употребления недостаточного количества жидкостей и избытка соли. Гиподинамия, провоцирующая ухудшение кровоснабжения почек и замедление оттока мочи, отеки.

Дмитрий Ниткин, главный внештатный специалист по урологии и андрологии Министерства здравоохранения: «Действительно, такая ситуация возможна, когда сама по себе беременность провоцирует некое изменение обмена веществ и, соответственно, создаются условия, когда экскретируются более активно так называемые летагенные субстанции, которые формируют камень».

Если нет высокой температуры, острых, тянущих болей в пояснице, рвоты, крови в моче – необходимо записаться на прием к неврологу, пройти диагностику и получить лечение. Если почечные колики проходят очень остро – в таких случаях необходимо вызывать бригаду скорой медицинской помощи. Ни в коем случае не пытаться пить обезболивающие, мочегонные или противовоспалительные препараты. Не лечите себя самостоятельно!

Дмитрий Ниткин, главный внештатный специалист по урологии и андрологии Министерства здравоохранения: «Чаще всего приходится заниматься вопросами оказания помощи у пациенток, у которых возникает приступ почечной колики. Либо болевые ощущения, связанные непосредственно с проявлением мочекаменной болезни. И в этой ситуации мы начинаем дифференцировать, есть ли у пациентки, например, вопросы, связанные с гестационным пиелонефритом, либо это вопросы, связанные, например, с существованием камня в полостной системе почки. И в этой ситуации, учитывая такое состояние нашей женщины во время беременности, конечно же, главным методом диагностики является ультразвуковое исследование. Как правило, активного лечения первичной мочекаменной болезни, конечно же, во время беременности не происходит и мы его не выполняем. Мы решаем, как правило, вопросы, связанные с осложненным течением мочекаменной болезни.





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