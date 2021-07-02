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Стало известно, кто станет соперниками гандболистов «Мешков Бреста» в групповом раунде Лиги чемпионов
Источник материала: ОНТ
Гандболисты «Мешков Бреста» узнали своих соперников по групповому раунду Лиги чемпионов.
Брестчанам предстоит сыграть с венгерским «Пиком», северомакедонским «Вардаром», норвежским «Эльверумом».
А также «Ольборгом» из Дании, французским «Монпелье» и немецким «Килем». Можно сказать, что с жеребьевкой БГК повезло. Ведь в другой группе – ПСЖ, «Барселона», «Порту», «Веспрем», «Кельце» и «Фленсбург». В такой компании было бы сложнее. Групповой раунд будет проходить по круговой системе.
После 14 туров по две лучшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал, а команды, занявшие третье, четвертое, пятое и шестое места, будут участвовать в стыковых матчах.
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Стало известно, кто станет соперниками гандболистов «Мешков Бреста» в групповом раунде Лиги чемпионов
Гандболисты «Мешков Бреста» узнали своих соперников по групповому раунду Лиги чемпионов. Брестчанам предстоит сыграть с венгерским «Пиком», северомакедонским...
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