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В Литве местные военные воровали еду у американских солдат во время совместных учений

02.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Литве местные военные воровали еду у американских солдат во время совместных учений

В Литве семеро военнослужащих и двое гражданских, работавшие в Швенченском районе на полигоне литовской армии, обвиняются в краже сухих пайков американских военных. Об этом информирует Sputnik со ссылкой на прокуратуру Литвы.

По информации источника, весной 2020 года в Швенченском районе Литвы на местном полигоне было украдено не менее 1176 ящиков сухих пайков для солдат сухопутных войск США. Оценочный ущерб составил свыше 121 тысячи евро.

Правоохранители считают, что литовские военные воспользовались служебным положением, вывезли из ангара продовольственные пайки американцев и продали их для наживы.

Командиру роты и двоим военнослужащим инкриминируют взяточничество, злоупотребление, кражу и подкуп. Еще четверо солдат обвиняются в злоупотреблении и краже. Гражданских обвинили в краже. Всем фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: Lietuvos Respublikos Seimas

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В Литве семеро военнослужащих и двое гражданских, работавшие в Швенченском районе на полигоне литовской армии, обвиняются в краже сухих пайков американских...
 
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