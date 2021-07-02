Ровно 7 лет назад украинская авиация разбомбила станицу Луганскую

Источник материала: ОНТ

Ровно 7 лет назад, 2 июля 2014 года, украинская авиация разбомбила станицу Луганскую.





Это, как заявили власти, была ошибка пилота, результатом которой стали 12 погибших мирных жителей. Десятки получили ранения, многие остались без крова. И хотя украинские военные заявляли, что ведут огонь только по тем целям, достоверность которых подтвердила разведка, война не бывает без мирных жертв. И прежде чем подогревать ситуацию в каком-либо регионе, политики об этом непременно должны помнить.

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