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Ровно 7 лет назад украинская авиация разбомбила станицу Луганскую

02.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ровно 7 лет назад украинская авиация разбомбила станицу Луганскую

Ровно 7 лет назад, 2 июля 2014 года, украинская авиация разбомбила станицу Луганскую. 


Это, как заявили власти, была ошибка пилота, результатом которой стали 12 погибших мирных жителей. Десятки получили ранения, многие остались без крова. И хотя украинские военные заявляли, что ведут огонь только по тем целям, достоверность которых подтвердила разведка, война не бывает без мирных жертв. И прежде чем подогревать ситуацию в каком-либо регионе, политики об этом непременно должны помнить.

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Ровно 7 лет назад, 2 июля 2014 года, украинская авиация разбомбила станицу Луганскую.  Это, как заявили власти, была ошибка пилота, результатом которой стали 12...
 
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