ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Когда-нибудь видели, как потягиваются ежи? Это видео умилило Сеть

02.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Когда-нибудь видели, как потягиваются ежи? Это видео умилило Сеть

В Джакарте живет самка ежа Джучи. Просыпаясь, колючий питомец начинает потягиваться. Ролик с животным был опубликован на YouTube и за короткое время собрал десятки тысяч просмотров.

На записи ежиха потягивается так старательно, что начинает трястись даже ее маленький нос. После этого Джучи вылезает из пледа и отправляется по делам – бегать и есть.


Фото: скриншот видео

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Джакарте живет самка ежа Джучи. Просыпаясь, колючий питомец начинает потягиваться. Ролик с животным был опубликован на YouTube и за короткое время собрал десятки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Женщина раскрыла «гениальный» способ сушки одежды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by