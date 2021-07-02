Когда-нибудь видели, как потягиваются ежи? Это видео умилило Сеть

Источник материала: ОНТ

В Джакарте живет самка ежа Джучи. Просыпаясь, колючий питомец начинает потягиваться. Ролик с животным был опубликован на YouTube и за короткое время собрал десятки тысяч просмотров.

На записи ежиха потягивается так старательно, что начинает трястись даже ее маленький нос. После этого Джучи вылезает из пледа и отправляется по делам – бегать и есть.



Фото: скриншот видео

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram