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Когда-нибудь видели, как потягиваются ежи? Это видео умилило Сеть
Источник материала: ОНТ
В Джакарте живет самка ежа Джучи. Просыпаясь, колючий питомец начинает потягиваться. Ролик с животным был опубликован на YouTube и за короткое время собрал десятки тысяч просмотров.
На записи ежиха потягивается так старательно, что начинает трястись даже ее маленький нос. После этого Джучи вылезает из пледа и отправляется по делам – бегать и есть.
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В Джакарте живет самка ежа Джучи. Просыпаясь, колючий питомец начинает потягиваться. Ролик с животным был опубликован на YouTube и за короткое время собрал десятки...
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