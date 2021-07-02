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В Румынии взорвался крупнейший в стране НПЗ

02.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Румынии взорвался крупнейший в стране НПЗ

В румынском городе Нэводари произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем предприятия – заводе Petromida. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает БЕЛТА.

Согласно предварительной информации, в результате взрыва погиб как минимум один человек, еще пятеро пострадали. После взрыва внутри установки НПЗ начался пожар, однако в данный момент огонь локализован и стабилизирован. Пожарные продолжают ликвидацию возгорания.

Весь персонал предприятия был эвакуирован. Власти также попросили местных жителей оставаться в своих домах и не открывать окна. Потенциальный ущерб окружающей среде от взрыва на расположенном на берегу Черного моря предприятии может оказаться масштабным.

Фото: Freepik

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В румынском городе Нэводари произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем предприятия – заводе Petromida. Об этом со ссылкой на местное телевидение...
 
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