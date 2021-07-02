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В Румынии взорвался крупнейший в стране НПЗ
Источник материала: ОНТ
В румынском городе Нэводари произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем предприятия – заводе Petromida. Об этом со ссылкой на местное телевидение
Согласно предварительной информации, в результате взрыва погиб как минимум один человек, еще пятеро пострадали. После взрыва внутри установки НПЗ начался пожар, однако в данный момент огонь локализован и стабилизирован. Пожарные продолжают ликвидацию возгорания.
Весь персонал предприятия был эвакуирован. Власти также попросили местных жителей оставаться в своих домах и не открывать окна. Потенциальный ущерб окружающей среде от взрыва на расположенном на берегу Черного моря предприятии может оказаться масштабным.
Фото: Freepik
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В румынском городе Нэводари произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем предприятия – заводе Petromida. Об этом со ссылкой на местное телевидение...
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