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В связи с наплывом мигрантов в Литве объявлен режим экстремальной ситуации

02.07.2021 20:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью в пятницу вечером правительство Литвы решило объявить режим экстремальной ситуации в стране.

В связи с наплывом мигрантов в Литве объявлен режим экстремальной ситуации
Источник: delfi.lt

Оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте, передает Delfi.

За минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов это почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды.

В данный момент для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД.

В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта – в десять раз больше, чем за весь 2020 год.

 
 
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В связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью в пятницу вечером правительство Литвы решило объявить режим экстремальной ситуации в...
 
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