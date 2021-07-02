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В связи с наплывом мигрантов в Литве объявлен режим экстремальной ситуации
Источник материала: Навiны
В связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью в пятницу вечером правительство Литвы решило объявить режим экстремальной ситуации в стране.
Оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте, передает
За минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов это почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды.
В данный момент для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД.
В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта – в десять раз больше, чем за весь 2020 год.
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В связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью в пятницу вечером правительство Литвы решило объявить режим экстремальной ситуации в...
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