Лукашенко: неделю назад на границе с Литвой был перехвачен беспилотник со взрывчаткой

Источник материала: Смартпресс

Неделю назад на границе с Литвой был перехвачен беспилотник со взрывчаткой, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

В беспилотнику "была прицеплена канистра со взрывчаткой, ее удалось обезвредить", информирует БелТА .

"Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт", - отметил он.

"Много можно называть эти факты, но скажу одно: я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черты. Мы им простить не можем", - подчеркнул Президент.

Лукашенко также поручил МИД пригласить руководителей дипмиссий вышеназванных государств и категорически потребовать выдачи преступников.

"Все факты задокументированы, и мы докажем их вину. Там и доказывать не надо: они сами им об этом расскажут. И вы увидите их истинное лицо: и немцев, и американцев, и поляков, и литовцев", - добавил Лукашенко.