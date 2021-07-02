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Лукашенко: неделю назад на границе с Литвой был перехвачен беспилотник со взрывчаткой

02.07.2021 20:19 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Неделю назад на границе с Литвой был перехвачен беспилотник со взрывчаткой, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

В беспилотнику "была прицеплена канистра со взрывчаткой, ее удалось обезвредить", информирует БелТА.

"Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт", - отметил он.

"Много можно называть эти факты, но скажу одно: я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черты. Мы им простить не можем", - подчеркнул Президент.

Лукашенко также поручил МИД пригласить руководителей дипмиссий вышеназванных государств и категорически потребовать выдачи преступников.

"Все факты задокументированы, и мы докажем их вину. Там и доказывать не надо: они сами им об этом расскажут. И вы увидите их истинное лицо: и немцев, и американцев, и поляков, и литовцев", - добавил Лукашенко.

 
 
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Неделю назад на границе с Литвой был перехвачен беспилотник со взрывчаткой, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. В беспилотнику "была...
 
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