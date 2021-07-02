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Генпрокуратура нашла 84 ранее неизвестных места уничтожения белорусов

02.07.2021 20:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны, которое Гепрокуратура возбудила в апреле 2021 года, допрошено четыре тысячи свидетелй, из которых около трёх тысяч — узники концлагерей. Об этом заявил генпрокурор Андрей Швед.


Здание Генпрокуратуры Беларуси / prokuratura.gov.by

По его словам, в настоящее время генпрокуратура изучила тысячи архивных материалов, установила 84 ранее неизвестных места уничтоженного во время Второй мировой войны гражданского населения Беларуси и осмотрела более 60 таких мест. По утверждению прокурора, пишет Еврорадио, ведомство располагает "точными сведениями о четырехстах пособниках, и они должны понести заслуженное наказание".

Уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны было возбуждено 9 апреля 2020 года "в целях социальной и исторической справедливости, устранения "белых" пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности". Так же белорусские власти заявили, что будут ставить вопрос о выдаче военных преступников для открытого суда в Беларуси, либо делать всё, чтобы эти лица были привлечены к ответственности международными инстанциями. А в Нюрнберге будут запрашивать материалы Нюрнбергского процесса, которые связаны с нашей страной.

В начале июня стало известно, что в рамках "дела о геноциде" Генпрокуратура обратилась к Литве с просьбой проверить информацию о причастности бывшего президента Валдаса Адамкуса к уничтожению населения Беларуси во время войны и после неё. Сам 94-летний Адамкус назвал абсурдом подозрения белорусской прокуратуры в его причастности к "геноциду белорусов".
 
 
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В рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны, которое Гепрокуратура возбудила в апреле 2021 года, допрошено четыре...
 
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