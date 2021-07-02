Генпрокуратура нашла 84 ранее неизвестных места уничтожения белорусов





Здание Генпрокуратуры Беларуси / prokuratura.gov.by





пишет Еврорадио, ведомство располагает "точными сведениями о четырехстах пособниках, и они должны понести заслуженное наказание". По его словам, в настоящее время генпрокуратура изучила тысячи архивных материалов, установила 84 ранее неизвестных места уничтоженного во время Второй мировой войны гражданского населения Беларуси и осмотрела более 60 таких мест. По утверждению прокурора,Еврорадио, ведомство располагает "точными сведениями о четырехстах пособниках, и они должны понести заслуженное наказание".





Уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны было возбуждено 9 апреля 2020 года "в целях социальной и исторической справедливости, устранения "белых" пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности". Так же белорусские власти заявили, что будут ставить вопрос о выдаче военных преступников для открытого суда в Беларуси, либо делать всё, чтобы эти лица были привлечены к ответственности международными инстанциями. А в Нюрнберге будут запрашивать материалы Нюрнбергского процесса, которые связаны с нашей страной.





В начале июня стало известно, что в рамках "дела о геноциде" Генпрокуратура обратилась к Литве с просьбой проверить информацию о причастности бывшего президента Валдаса Адамкуса к уничтожению населения Беларуси во время войны и после неё. Сам 94-летний Адамкус назвал абсурдом подозрения белорусской прокуратуры в его причастности к "геноциду белорусов".