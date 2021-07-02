Лукашенко распорядился полностью закрыть границу с Украиной

















пишет Sputnik. Александр Лукашенко распорядился полностью перекрыть границу с Украиной, об этом он заявил в пятницу во Дворце республики на торжественном собрании в честь Дня Независимости,Sputnik.





По его словам, с территории южного соседа в республику поступает "огромное количество оружия".





"Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", – заявил Лукашенко.





По словам его словам, в республику смогут беспрепятственно въехать лишь мирные граждане.





"Всех остальных в плен брать не будем", – предостерег Лукашенко.





Александр Лукашенко





Ранее Лукашенко неоднократно высказывался о том, что в Беларусь оружие попадает именно из Украины. В частности, в связи с задержанием группы бывшего политзаключенного Николая Автуховича, члены которой обвиняются в подготовке терактов. По словам белорусского лидера, они из соседней страны везли оружие и взрывчатку "тоннами".





В свою очередь в МИД Украины отвергли всякие обвинения, сообщив, что подобные заявления являются инсинуациями и риторикой о внешнем вмешательстве.