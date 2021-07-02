Ставка на Китай? Не оправдывается, банки задерживают платежи

















Регулятор через Ассоциацию Белорусских Банков обратился к белорусским банкам что бы обсудить следующие темы:





-"... (комплекс - прим infobank.by) мер, необходимых для создания конкурентоспособных условий выхода белорусских производителей на рынок Китайской Народной Республики за счет применения инструментов торгового финансирования (аккредитив, гарантия, факторинг);

-перспектив активизации межбанковского взаимодействия с банками Китайской Народной Республики в данной сфере;

-сдерживающих факторов, влияющих на применение (использование) субъектами хозяйствования Республики Беларусь в расчетах с партнерами Китайской Народной Республики аккредитива, факторинга (факторинговой операции), банковской гарантии;

-мер, способствующих стимулированию хозяйствующих субъектов, использовать инструменты торгового финансирования в расчетах по экспортным контрактам;

возможности организации информирования субъектов хозяйствования относительно преимуществ инструментов торгового финансирования при осуществлении расчетов с китайскими партнерами..."





пишет infobank.by, что ставка делается на поддержку производителей факторингом, ну понятное дело в Беларуси пока еще Apple не выпускают и китайцы за белорусскими товарами в очереди выстраиваться не собирается. Из письма видно,infobank.by, что ставка делается на поддержку производителей факторингом, ну понятное дело в Беларуси пока еще Apple не выпускают и китайцы за белорусскими товарами в очереди выстраиваться не собирается.





Поэтому нужна стимуляция - низкая цена, отсрочки платежей, рассрочки и т.д.





Ну а для того что бы у белорусских предприятий были деньги для дальнейшей работы, используются такие финансовые инструменты как факторинг.

Фактóринг (англ. factoring от англ. factor — посредник, торговый агент) — это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа.





В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор (факторинговая компания или банк) — покупатель требования, поставщик товара (кредитор) и покупатель товара (дебитор).





Основной деятельностью факторинговой компании является кредитование поставщиков путём выкупа краткосрочной дебиторской задолженности, как правило, не превышающей 180 дней.





Между факторинговой компанией и поставщиком товара заключается договор о том, что ей по мере возникновения требований по оплате поставок продукции предъявляются счета-фактуры или другие платёжные документы.





Факторинговая компания осуществляет дисконтирование этих документов путём выплаты клиенту 75−90 % стоимости требований. После оплаты продукции покупателем факторинговая компания доплачивает остаток суммы поставщику, удерживая процент с него за предоставленный кредит и комиссионные платежи за оказанные услуги.





Так же Нацбанк запрашивает у белорусских банков всю информацию, касающуюся сделок с Китаем: "Кроме того, просим предоставить информацию о наличии корреспондентских отношений с банками-резидентами Китайской Народной Республики, а также о проведенных (проводимых) сделках хозяйствующими субъектами Республики Беларусь с контрагентами Китайской Народной Республики посредством инструментов торгового финансирования за период с 1 января по 1 июля текущего года по прилагаемым формам..."





Ну что тут можно сказать, расширение экспорта — это конечно хорошо, применение современных финансовых инструментов — это вообще замечательно.





Но. Как всегда, возникает это "но", да и не одно.





По нашему мнению - китайские компании заинтересованы работать с максимально большим количеством стран, но в первую очередь они хотят продавать. И у них это неплохо получается. Вот пример для тех, кто не в курсе, китайцы уже давно делают запасные части к белорусским МАЗам и продают их в Беларуси.





Покупают они в основном сырье и топовые, брендовые изделия. Давайте подумаем, что из топовых товаров (по мировым меркам) производит наша страна? Что-то ничего на ум не приходит...





Поэтому мы предполагаем, что для беларуских предприятий будет актуальна поставка в Китай молочной продукции, пиломатериалов или кругляка и удобрений.





И это при том условии, что китайские банки согласятся сотрудничать с белорусскими банками, часть из которых уже под европейскими санкциями, и судя по всему скоро будет под американскими.





Насколько нам известно китайские банки очень щепетильны в таких случаях, недавно мы приводили пример.





Но сейчас в Беларуси сложилась такая ситуация - очень нужна валюта , ибо в долг особенно не у кого взять, а старые долги надо отдавать. Про очень выгодную продажу предприятий в стране которая находится под санкциями мы даже не говорим.02.07.2021 А вот и последние новости подтверждающие наши предположения - по информации интернет портала onliner.by у людей уже возникли трудности с перечислениями денег из Китая: "

— Я этим летом впервые воспользовался системой переводов WesternUnion. Пришел в China Everbright Bank, и, когда назвал страну, куда хочу перевести деньги, сотрудник банка отказал и объяснил это так: «Извините, из-за санкций, попытайтесь воспользоваться услугами другого банка», — говорит Александр. — Я съездил в China Postal Saving Ban, который работает с WesternUnion. Там тоже ответили, что не работают с Беларусью..."















