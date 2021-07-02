ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ставка на Китай? Не оправдывается, банки задерживают платежи

02.07.2021 20:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пришло лето и очередной пакет санкций, причем пакеты санкций стали появляться все чаще и чаще. Нацбанк понимает, что на западных рынках ловить нечего и строит планы по расширению сотрудничества с Китаем.





 Регулятор через Ассоциацию Белорусских Банков обратился к белорусским банкам что бы обсудить следующие темы:

-"... (комплекс - прим infobank.by) мер, необходимых для создания конкурентоспособных условий выхода белорусских производителей на рынок Китайской Народной Республики за счет применения инструментов торгового финансирования (аккредитив, гарантия, факторинг);
-перспектив активизации межбанковского взаимодействия с банками Китайской Народной Республики в данной сфере;
-сдерживающих факторов, влияющих на применение (использование) субъектами хозяйствования Республики Беларусь в расчетах с партнерами Китайской Народной Республики аккредитива, факторинга (факторинговой операции), банковской гарантии;
-мер, способствующих стимулированию хозяйствующих субъектов, использовать инструменты торгового финансирования в расчетах по экспортным контрактам;
возможности организации информирования субъектов хозяйствования относительно преимуществ инструментов торгового финансирования при осуществлении расчетов с китайскими партнерами..."

Из письма видно, пишет infobank.by, что ставка делается на поддержку производителей факторингом, ну понятное дело в Беларуси пока еще Apple не выпускают и китайцы за белорусскими товарами в очереди выстраиваться не собирается.

Поэтому нужна стимуляция - низкая цена, отсрочки платежей, рассрочки и т.д. 

Ну а для того что бы у белорусских предприятий были деньги для дальнейшей работы, используются такие финансовые инструменты как факторинг.
 
Фактóринг (англ. factoring от англ. factor — посредник, торговый агент) — это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа.

В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор (факторинговая компания или банк) — покупатель требования, поставщик товара (кредитор) и покупатель товара (дебитор).

Основной деятельностью факторинговой компании является кредитование поставщиков путём выкупа краткосрочной дебиторской задолженности, как правило, не превышающей 180 дней.

Между факторинговой компанией и поставщиком товара заключается договор о том, что ей по мере возникновения требований по оплате поставок продукции предъявляются счета-фактуры или другие платёжные документы.

Факторинговая компания осуществляет дисконтирование этих документов путём выплаты клиенту 75−90 % стоимости требований. После оплаты продукции покупателем факторинговая компания доплачивает остаток суммы поставщику, удерживая процент с него за предоставленный кредит и комиссионные платежи за оказанные услуги.

Так же Нацбанк запрашивает у белорусских банков всю информацию, касающуюся сделок с Китаем: "Кроме того, просим предоставить информацию о наличии корреспондентских отношений с банками-резидентами Китайской Народной Республики, а также о проведенных (проводимых) сделках хозяйствующими субъектами Республики Беларусь с контрагентами Китайской Народной Республики посредством инструментов торгового финансирования за период с 1 января по 1 июля текущего года по прилагаемым формам..."

Ну что тут можно сказать, расширение экспорта — это конечно хорошо, применение современных финансовых инструментов — это вообще замечательно.

Но. Как всегда, возникает это "но", да и не одно.

По нашему мнению - китайские компании заинтересованы работать с максимально большим количеством стран, но в первую очередь они хотят продавать. И у них это неплохо получается.  Вот пример для тех, кто не в курсе, китайцы уже давно делают запасные части к белорусским МАЗам и продают их в Беларуси.

Покупают они в основном сырье и топовые, брендовые изделия. Давайте подумаем, что из топовых товаров (по мировым меркам) производит наша страна? Что-то ничего на ум не приходит...

Поэтому мы предполагаем, что для беларуских предприятий будет актуальна поставка в Китай молочной продукции, пиломатериалов или кругляка и удобрений.

И это при том условии, что китайские банки согласятся сотрудничать с белорусскими банками, часть из которых уже под европейскими санкциями, и судя по всему скоро будет под американскими.

Насколько нам известно китайские банки очень щепетильны в таких случаях, недавно мы приводили пример.

Но сейчас в Беларуси сложилась такая ситуация - очень нужна валюта, ибо в долг особенно не у кого взять, а старые долги надо отдавать. Про очень выгодную продажу предприятий в стране которая находится под санкциями мы даже не говорим.02.07.2021 А вот и последние новости подтверждающие наши предположения - по информации интернет портала onliner.by у людей уже возникли трудности с перечислениями денег из Китая: "
— Я этим летом впервые воспользовался системой переводов WesternUnion. Пришел в China Everbright Bank, и, когда назвал страну, куда хочу перевести деньги, сотрудник банка отказал и объяснил это так: «Извините, из-за санкций, попытайтесь воспользоваться услугами другого банка», — говорит Александр. — Я съездил в China Postal Saving Ban, который работает с WesternUnion. Там тоже ответили, что не работают с Беларусью..."
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пришло лето и очередной пакет санкций, причем пакеты санкций стали появляться все чаще и чаще. Нацбанк понимает, что на западных рынках ловить нечего и строит планы...
 
Новости дня
Новости разные
 
В связи с наплывом мигрантов в Литве объявлен режим экстремальной ситуации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by