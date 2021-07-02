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Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

02.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом глава государства рассказал сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает БЕЛТА.

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», – сказал Лукашенко.



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Об этом глава государства рассказал сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости
 
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