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Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной
02.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом глава государства рассказал сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает
«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», – сказал Лукашенко.
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Об этом глава государства рассказал сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости
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