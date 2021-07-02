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Еврокомиссия объявила об активизации сотрудничества с Беларусью

02.07.2021 20:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейская комиссия объявила об активизации сотрудничества со странами Восточного партнерства, в том числе и Беларусью, сообщает пресс служба ведомства.

Еврокомиссия объявила об активизации сотрудничества с Беларусью

Сейчас Европейская комиссия вместе с верховным представителем Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем обозначили предложения по дальнейшему развитию приоритетов в сотрудничестве с восточными коллегами.

Повестка дня будет базироваться на пяти долгосрочных целях и будет подкреплен экономическим и инвестиционным планом в размере 2,3 млрд евро в виде грантов и гарантий.

Такая структура сотрудничества, по мнению Еврокомиссии, будет способствовать дискуссиям относительно будущей политики Восточного партнерства, в частности на саммите, который запланирован на декабрь 2021 года.

Боррель сообщил, что в состав стран Восточного партнерства, с которыми будет активизировано сотрудничество, войдет и Беларусь.

«Восточное партнерство остается одним из важных пунктов повестки дня Европейского Союза. Мы хотим сформировать повестку дня, которая будет отвечать на беспрецедентные вызовы и возможности сегодняшнего дня, при этом будет пригодной для будущего. Основой нашей работы будет продвижение демократии, надлежащего управления и верховенства закона, которые являются чрезвычайно важными для достижения положительных, конкретных результатов в нашем сотрудничестве. Сюда входит Беларусь, где мы хотим продолжать поддерживать людей через наши рамки Восточного партнерства», — сказал Боррель.

Комплексная повестка дня направлена на увеличение показателей торговли, рабочих мест, укрепление демократических институтов и верховенства права, содействию создания справедливого, гендерно равного и инклюзивного общества.

Восточное партнерство было начато в 2009 году с целью укрепления и углубления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и странами-партнерами Восточной Европы и Южного Кавказа: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

 
 
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Европейская комиссия объявила об активизации сотрудничества со странами Восточного партнерства, в том числе и Беларусью, сообщает пресс служба ведомства.
 
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