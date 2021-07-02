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Александр Лукашенко: поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 июля во Дворце Республики Александр Лукашенко сделал ряд важных заявлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Много можно называть эти факты, но скажу одно. Скажу следующее, чтобы вы меня поняли. Я распорядился сегодня, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации. И поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черту. Мы им простить не можем.
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Александр Лукашенко: поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране
Новости Беларуси. 2 июля во Дворце Республики Александр Лукашенко сделал ряд важных заявлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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