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Александр Лукашенко: поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране

02.07.2021 20:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 июля во Дворце Республики Александр Лукашенко сделал ряд важных заявлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу отметить настоящего мужика Григория Азаренка. Ну, вы его знаете. Я всегда гляжу на экран и оцениваю людей. Даже не журналистов, всех подряд. Я всегда думал: если мужики наши выходят и борются на экране – а как в действительности? Они трижды пытались его захватить или убить. Я хочу поблагодарить родителей за этого парня.

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Много можно называть эти факты, но скажу одно. Скажу следующее, чтобы вы меня поняли. Я распорядился сегодня, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации. И поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черту. Мы им простить не можем.

 
 
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Новости Беларуси. 2 июля во Дворце Республики Александр Лукашенко сделал ряд важных заявлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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