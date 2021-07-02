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«Взять ножницы, чтобы сам это сделал». Александр Лукашенко рассказал подробности покушения на Григория Азарёнка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 2 июля во Дворце Республики сделал ряд важных заявлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это как предупреждение: смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали. Демократия. Все были изобличены, найдены тайники. Операция продолжалась долго. Опять спросите фамилию? Пожалуйста. Это Сосновский и группа. Арестован и дает показания.
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«Взять ножницы, чтобы сам это сделал». Александр Лукашенко рассказал подробности покушения на Григория Азарёнка
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 2 июля во Дворце Республики сделал ряд важных заявлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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