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Александр Лукашенко: след, который оставила на нашей земле гитлеровская Германия, не сотрёт время. Эти факты нам нельзя забыть
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна столкнулась с колоссальным давлением. По сути, государство живет в условиях гибридной войны. Но белорусы и особенно люди в погонах показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью – это особенно подчеркнул Президент. Во Дворце Республики глава государства сделал ряд важных заявлений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: след, который оставила на нашей земле гитлеровская Германия, не сотрёт время. Эти факты нам нельзя забыть
Новости Беларуси. Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю...
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