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"Крумкачы": увольнение Дулуба не было политически мотивированным. У него были проблемы с коммуникацией с игроками

02.07.2021 20:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-служба "Крумкачоў" выступила с еще одним заявлением по поводу увольнения главного тренера команды Олега Дулуба.




Увольнение Олега Анатольевича не было политически мотивированным. Никогда ранее в клубе никто не был подвергнут преследованиям за свои взгляды, и никогда такого не будет впредь.

Перед командой на старте сезона стояло две задачи — выход в высшую лигу с первого места и попадание в четвертьфинал Кубка Беларуси-2021/22, то есть в его весеннюю стадию, пишет "Прессбол". Вторая задача была провалена в 1/16 финала в поединке с гродненским "Неманом".

Озвученное решение о расставании было принято клубным руководством. Оно принималось с учетом невыполнения одной из задач сезона, а также ввиду обстоятельств, наличие которых рождало сомнения в успешности выполнения другой задачи. В частности, с учетом проблем с коммуникацией по поводу отношения к молодым футболистам (в том числе лимитчикам), к травмированным и не восстановившимся после травм игрокам, их использованию в матчах чемпионата, а также с учетом разногласий как с руководством клуба, так и внутри самого тренерского штаба.

Мы уважаем Олега Анатольевича как специалиста, уважаем его гражданскую позицию. Клуб благодарен Олегу Дулубу за то время, что мы были вместе, за все усилия — физические и моральные, — которые он потратил на создание команды. Его имя — часть истории "Крумкачоў", а фигура Дулуба знаковая для всех, кому небезразличен наш бренд. Мы желаем Олегу Анатольевичу всего наилучшего в дальнейшей тренерской карьере.

Просим всех болельщиков спокойно относиться к ситуации и продолжать поддерживать наш клуб, который, как и прежде, остается для вас открытым, верным своему курсу и нацеленным на выход в высшую лигу.

Разам зможам перамагчы! — говорится в сообщении пресс-службы "воронов".
 
 
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Пресс-служба "Крумкачоў" выступила с еще одним заявлением по поводу увольнения главного тренера команды Олега Дулуба.
 
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