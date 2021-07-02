12 российских банков будут тестировать систему цифрового рубля









Таким образом, тестировать цифровой рубль будут Ак Барс Банк, Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-Банк, банк «Союз», ТКБ Банк.





пишет Officelife.media. Результатом их станет дорожная карта по внедрению цифровых денег. Испытания платформы цифрового рубля будут вестись на протяжении 2022 года,Officelife.media. Результатом их станет дорожная карта по внедрению цифровых денег.





Ранее сообщалось, что Центробанк РФ в октябре 2020 года представил доклад о цифровом рубле, в котором предложил расширить денежное обращение цифровой формой. Население сможет зачислять цифровые рубли в свои электронные кошельки и пользоваться ими как в онлайн-, так и в офлайн-торговле.





По замыслу, новый актив станет дополнением к уже существующим формам денег с привязкой к стоимости нац валюты





Ранее сообщалось, что пандемия повысила актуальность технологий электронных расчетов. В долгосрочной перспективе вызванный COVID-19 кризис приведет к нарастанию долговой нагрузки и финансовой уязвимости государств. Поэтому финансовые регуляторы активно изучают вопрос создания цифровых валют центральных банков (CBDC).







