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Медик – об увольнении: «Самое смешное, что все понимают и говорят открыто, что мое «непродление» не связано с работой, что я хороший врач»

02.07.2021 20:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За гражданскую позицию увольняют еще одного врача.




В 3 ГКБ не продлили контракт врачу-гинекологу Станиславу Соловью, пишет Салідарнасць. Специалист проработал в больнице пяти лет.

— Ну вот и все, конец игре. Пятилетний период моей работы подходит к концу, мне официально вручено уведомление, что контракт со мной продлен не будет, и 10 августа мой контракт окончен. Символично — ничего не скажешь, — написал доктор в соцсетях.

Станислав Соловей является одним из лучших специалистов в своей области. Сам он уходить с работы не собирался.

— Увольнение опытного врача в клинике, где есть дефицит специалистов моего профиля, где практически полностью отсутствуют специалисты среднего возраста… Что ж, ничего нового, нам лишь бы день простоять, да ночь продержаться. А там как-нибудь все само образуется, кто-нибудь придет работать, как-то прооперируем, как-то пациент поправится. Это все ерунда, временные проблемы, и они скоро пройдут, — описывает ситуацию в медицине сейчас доктор.

В августе прошлого года Станислав Соловей был одним из первых сотрудников больницы, подписавшихся под открытым письмом против насилия.

— Я позволяю себе роскошь открыто говорить то, что думаю. Самое смешное, что все понимают, да и говорят открыто, что мое «непродление» не связано с работой, что я хороший врач, да я и сам это понимаю, — написал врач.

Станислав Соловей не собирается уходить из профессии и мечтает дальше помогать людям: 

— Я продолжу работать в моей любимой стране, пусть и в другом месте, но я продолжу прилагать все свои силы для помощи тем, кто в этом нуждается.

Напомним, что за полтора года последних дефицит врачей в Беларуси увеличился более чем на 7 тысяч сотрудников. Если на начало 2020 года в стране не хватало 3 тысячи медиков, то к концу июня 2021-го уже более 10 тысяч.
 
 
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