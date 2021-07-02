



Louis Vuitton представил первую детскую коллекцию

Фото: Off-White





пишет korrespondent.net. Известный американский модельер и дизайнер одежды Вирджил Абло, руководящий брендом Louis Vuitton, представил детскую коллекцию. Фото нарядов появились на сайте компани,korrespondent.net.





Дизайнер презентовал яркую детскую одежду расцветки хаки. В коллекции бомберы, спортивные штаны, кроссовки, джинс, худи, гольфы и кроссовки.





Вещи скоро появятся в продаже. Однако, эксперты прогнозирую их высокую стоимость.





К примеру, оригинальная футболка бренда будет стоить пять-семь тысяч гривен, а пара носков - около двух тысяч.





Дизайнер в произведении нарядов руководствуется девизом, что его одежда "должна вдохновлять делать что-то прямо сейчас".







