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Louis Vuitton представил первую детскую коллекцию

02.07.2021 20:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Яркая одежда выполнена в расцветке хаки, а также в стиле реверанса в сторону ранних 90-ых.


Louis Vuitton представил первую детскую коллекцию
Фото: Off-White

Известный американский модельер и дизайнер одежды Вирджил Абло, руководящий брендом Louis Vuitton, представил детскую коллекцию. Фото нарядов появились на сайте компани, пишет korrespondent.net.

Дизайнер презентовал яркую детскую одежду расцветки хаки. В коллекции бомберы, спортивные штаны, кроссовки, джинс, худи, гольфы и кроссовки.

Вещи скоро появятся в продаже. Однако, эксперты прогнозирую их высокую стоимость.

К примеру, оригинальная футболка бренда будет стоить пять-семь тысяч гривен, а пара носков - около двух тысяч.

Дизайнер в произведении нарядов руководствуется девизом, что его одежда "должна вдохновлять делать что-то прямо сейчас".
 
 
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Яркая одежда выполнена в расцветке хаки, а также в стиле реверанса в сторону ранних 90-ых.
 
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