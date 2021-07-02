В Минске презентовали проект мемориала, который отольют из собранных монет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Памятник из монет. Эскиз будущего монумента представили в минском музее Великой отечественной войны, передает телеканал «МИР 24».

Мемориал назовут «Живая память благодарных поколений». Монеты для сплава собирают всей страной. В основном они советских времен. Всего планируют установить три таких памятника – в Минске, Бресте и Москве.

«Вы сможете принести вот эти копеечки, монеты, которые уже вышли из обращения, может быть, советские монеты или другие. И все эти монеты будут погружены в общий сплав для этих трех памятников», – рассказал параолимпиец, благотворитель Алексей Талай.

Также на презентации представили самое большое в мире коллекционное издание о Великой Победе. Это 45 томов воспоминаний детей, внуков и правнуков участников сражений.