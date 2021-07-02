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В Минске презентовали проект мемориала, который отольют из собранных монет
02.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Памятник из монет. Эскиз будущего монумента представили в минском музее Великой отечественной войны, передает телеканал «МИР 24».
Мемориал назовут «Живая память благодарных поколений». Монеты для сплава собирают всей страной. В основном они советских времен. Всего планируют установить три таких памятника – в Минске, Бресте и Москве.
Также на презентации представили самое большое в мире коллекционное издание о Великой Победе. Это 45 томов воспоминаний детей, внуков и правнуков участников сражений.
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Монеты для сплава собирают всей страной. В основном они советских времен.
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