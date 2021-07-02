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Карбалевич: «Агрессивная риторика возрастает, как и репрессии против оппонентов внутри страны»

02.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог — о перекрытии границы с Украиной и разоблачении «спящих» террористических ячеек в Беларуси.

Выступая на торжественном собрании 2 июля во Дворце независимости, Лукашенко обвинил в создании «отрядов самообороны» в Беларуси Германию, Украину, США, Польшу и Литву.

По словам правителя, сегодня были вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны: «Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс».

Также Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, сославшись на то, что оттуда в Беларусь поступает огромное количество оружия.

— Агрессивная риторика возрастает, как и возрастают репрессии против оппонентов внутри страны, как и ужесточается конфликт с Западом в связи с санкциями, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Валерий Карбалевич. — Это главное — это тренд. Все остальное — детали.

То, что из Украины идет оружие, — мы это слышим регулярно с 2014 года без особых фактических подтверждений. О перекрытии границы Лукашенко объявляет не в первый раз. Не думаю, что речь идет о реальном перекрытии. Скорее об ужесточении контроля на границе.

Что касается каких-то террористических ячеек, думаю, что это снова какая-нибудь спецоперация спецслужб. Не раз мы видели такие сюжеты по БТ.

Карбалевич: «Агрессивная риторика возрастает, как и репрессии против оппонентов внутри страны»

Политолог также обратил внимание на то, что Лукашенко сослался на слова Романа Протасевича о «спящих ячейках» и об отрядах самообороны.  

— Сейчас можно на него ссылаться для объявления любой необходимой властям информации, — добавил собеседник «Cалідарнасці».

 
 
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Политолог — о перекрытии границы с Украиной и разоблачении «спящих» террористических ячеек в Беларуси.
 
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