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«Если использовать два или три таких щита, то звук просто невыносимый». СОБР показал оружие, которое использует на спецоперациях

02.07.2021 21:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.

Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы».

«Если использовать два или три таких щита, то звук просто невыносимый». СОБР показал оружие, которое использует на спецоперациях

Григорий Азаренок, СТВ:
Из соображений гуманизма белорусская милиция не применяла и 10 % имеющихся специальных средств и навыков, которыми владеет. Но нам разрешили продемонстрировать то, с чем могут столкнуться так называемые змагары и другие преступники в будущем.

«Если использовать два или три таких щита, то звук просто невыносимый». СОБР показал оружие, которое использует на спецоперациях

Противоударный щит имеет лазерный усилитель с линзой, а также звуковую волну. Ударопрочный, плюс еще звук и свет для вывода из ориентации.

«Если использовать два или три таких щита, то звук просто невыносимый». СОБР показал оружие, которое использует на спецоперациях

Противоударный щит с электрошокером создает мощную дугу. За него нельзя схватить, так как по окружности здесь находится металлическая часть, которая не даст правонарушителю его отнять. Звуковой щит создает мощную звуковую волну, которая не дает стоять близко напротив него. То есть если использовать два или три таких щита, то звук просто невыносимый. Мощность 130 децибел на расстоянии 2 метров.

«Если использовать два или три таких щита, то звук просто невыносимый». СОБР показал оружие, которое использует на спецоперациях

Электрошокер совместим с палкой ударной. Если за нее схватиться, произойдет электрический разряд. Щит противоударный с лазерным светом с линзой, стробоскоп так называемый. Плюс здесь электрошокер. Электроклещи используются для конвоирования особо опасных преступников, а также для задержания правонарушителей. Имеют сдвигающиеся клещи для захвата ноги, а также электрошокер и фонарик для работы в ночное время.

 
 
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Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений...
 
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