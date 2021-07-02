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«Это террор». Александр Лукашенко рассказал о вскрытии «отрядов самообороны»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 2 июля во Дворце Республики сделал ряд важных заявлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна столкнулась с колоссальным давлением. По сути, государство живет в условиях гибридной войны. Но белорусы и особенно люди в погонах показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью – это особенно подчеркнул Президент. Во Дворце Республики глава государства сделал ряд важных заявлений.
Ксения Худолей, корреспондент:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня вскрыты созданные спящие так называемые террористические ячейки, так называемые – в кавычках – отряды самообороны. Так они себя называют. Цель этих террористических спящих ячеек, о которых недавно говорил задержанный Роман Протасевич, нам это давно было известно – насильственная смена власти в день Х. Они сами пока не знают, что это за день Х: к нему надо подвести наш народ, как они считают, наше государство. Координаторы – Литва, Польша, Соединенные Штаты Америки, Украина и Федеративная Республика Германия.
Создан Telegram-ресурс, называется «Отряды самообороны Беларуси». В нем 2,5 тысячи подписчиков. Не скажу, что все готовы взяться за оружие, но это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата – гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа – гражданин Российской Федерации Дудников.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 2 июля во Дворце Республики сделал ряд важных заявлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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