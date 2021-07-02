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Лукашенко: Гражданка России модерировала чат «Отряды самообороны Беларуси»

02.07.2021 21:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Новые санкции Евросоюза Александр Лукашенко назвал террором, имеющим целью свержение власти в Беларуси.

Лукашенко: Гражданка России модерировала чат «Отряды самообороны Беларуси»

«Мы думали, что очередной этап, ну, как вы ее называете, цветной революции, а точнее сказать, мятежа, он чисто экономический. При этом я всегда вас предупреждал, что этот еще не конец. Мы не все знаем и не знаем, что они предпримут потом. Вот мы думали, что это — экономика, санкции. Как оказалось, сегодня это уже подтверждено, это не чисто санкции экономические. Это — террор», — сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю годовщины освобождения Минска от гитлеровцев, передает БелаПАН.

«Факты? Пожалуйста, — продолжил он. — Сегодня вскрыты созданные "спящие", так называется, террористические ячейки, так называемые, в кавычках, отряды самообороны. Так они себя называют. Цель этих террористических ячеек, о которых недавно говорил задержанный Роман Протасевич, — нам это давно было известно — насильственная смена власти в "день икс". Они сами пока еще не знают, что это за "день икс": к нему надо подвести наш народ, как они считают, наше государство».

«Координаторы — Литва, Польша, Соединенные Штаты Америки, Украина и Федеративная Республика Германия», — заявил выступающий.

«Создан телеграм-ресурс, называется "Отряды самообороны Беларуси" (30 июня суд Железнодорожного района Витебска признал экстремистскими телеграм-каналы "Отряды Гражданской Самообороны Беларуси" и "Дружины Народной Самообороны". Возможно, какой-то из них он имел в виду. — ред.). В нем 2,5 тыс. подписчиков. Не скажу, что все готовы взяться за оружие, но это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание. Владелец чата — гражданин Германии господин Д.Хоффманн, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа — гражданка Российской Федерации Дудникова», — сказал Лукашенко (в релизе его пресс-службы — «де Хоффманн» и «Трубникова». — ред.).

«Что попытались сделать буквально в последние дни? Начали с того, что попытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах, — заявил он. — Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, — Н.Матвеева. Перехвачена группой "Альфа", арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними».

«Какая цель? Поджечь колонну автомобилей ночью и выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся, и мы этот режим свергнем. Это было 8 июня 21-го года, время ее задержания. Покушение не удалось», — подчеркнул Лукашенко.

Он заявил также о попытке покушения на сотрудника телеканала СТВ Григория Азаренка: «Это случилось прошлой ночью, 1 июля. Цель — цитирую — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам — тот, кто был нанят за 10 тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет».

«Преступление задумывалось как предупреждение: смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали. Если не получится — убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы, тепловизоры и прочее, которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике. Все были изобличены, найдены тайники. Операция продолжалась долго. Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания», — заявил Лукашенко.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новые санкции Евросоюза Александр Лукашенко назвал террором, имеющим целью свержение власти в Беларуси.
 
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