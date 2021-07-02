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Журналиста Александра Ивулина подозревают в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок

02.07.2021 21:19 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Журналиста Tribuna.сom и футболист "Крумкачоў"  Александра Ивулина подозревают по 342-й статье УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), сообщает tribuna_by.

Максимальное наказание по ней – три года лишения свободы.

В данный момент Ивулин находится  в статусе подозреваемого. В течение 72 часов ему должно быть предъявлено обвинение. В противном случае Ивулин будет освобожден из-под стражи.

Напомним, Ивулин был задержан 3 июня в своей квартире и на следующий день осужден на 30 суток якобы за флаг на окне (свою вину на суде он не признал и заявил, что при обыске флага не было).

В субботу Александр должен был выйти на свободу.


 
 
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Журналиста Tribuna.сom и футболист "Крумкачоў"  Александра Ивулина подозревают по 342-й статье УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих...
 
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