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Журналиста Александра Ивулина подозревают в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок
02.07.2021 21:19 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Журналиста Tribuna.сom и футболист "Крумкачоў" Александра Ивулина подозревают по 342-й статье УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), сообщает
Максимальное наказание по ней – три года лишения свободы.
В данный момент Ивулин находится в статусе подозреваемого. В течение 72 часов ему должно быть предъявлено обвинение. В противном случае Ивулин будет освобожден из-под стражи.
Напомним, Ивулин был задержан 3 июня в своей квартире и на следующий день осужден на 30 суток якобы за флаг на окне (свою вину на суде он не признал и заявил, что при обыске флага не было).
В субботу Александр должен был выйти на свободу.
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Журналиста Александра Ивулина подозревают в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок
Журналиста Tribuna.сom и футболист "Крумкачоў" Александра Ивулина подозревают по 342-й статье УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих...
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