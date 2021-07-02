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«Давайте поднимем этот бокал». В честь кого звучал тост Александра Лукашенко?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Десятки белорусов удостоились высоких государственных наград в канун важнейшего праздника. Профессионалов в своем деле, кто каждый день вносит значительный вклад в будущее страны, 2 июля принимал Президент. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционный бокал шампанского – неотъемлемая часть таких церемоний. Но поводов сегодня несколько, как и желающих поднять тост.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Алена Сырова, корреспондент:
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Новости Беларуси. Десятки белорусов удостоились высоких государственных наград в канун важнейшего праздника. Профессионалов в своем деле, кто каждый день вносит...
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