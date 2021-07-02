Награды за службу: сотрудникам МВД Беларуси вручили погоны и медали

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В благодарность за службу. В Беларуси сегодня сотрудникам милиции вручили государственные награды и погоны, передает «МИР 24».

«Оценка деятельности сотрудников милиции, она как правило, всегда гласна. Но есть и те подразделения в системе внутренних дел, работа которых не видна, но без них работы не будет того результата и не будет обеспечена безопасность. Поэтому оценка давалась в том числе и с учетом мнения граждан», – отметил Министр внутренних дел Республики Беларусь Иван Курбаков.