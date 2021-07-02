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Награды за службу: сотрудникам МВД Беларуси вручили погоны и медали

02.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В благодарность за службу. В Беларуси сегодня сотрудникам милиции вручили государственные награды и погоны, передает «МИР 24».

«Оценка деятельности сотрудников милиции, она как правило, всегда гласна. Но есть и те подразделения в системе внутренних дел, работа которых не видна, но без них работы не будет того результата и не будет обеспечена безопасность. Поэтому оценка давалась в том числе и с учетом мнения граждан», – отметил Министр внутренних дел Республики Беларусь Иван Курбаков.

Награды получили офицеры, которые отличились при исполнении своих обязанностей. Церемонии награждения прошли по всей страны. Они приурочены ко Дню независимости республики, который состоится завтра. И завтра же милиционеры перейдут на усиленный режим работы. Во всех регионах они будут обеспечивать безопасность во время праздника.



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Церемонии награждения прошли по всей страны. Они приурочены ко Дню независимости республики, который состоится завтра.
 
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