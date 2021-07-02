|
Награды за службу: сотрудникам МВД Беларуси вручили погоны и медали
02.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В благодарность за службу. В Беларуси сегодня сотрудникам милиции вручили государственные награды и погоны, передает «МИР 24».
Награды получили офицеры, которые отличились при исполнении своих обязанностей. Церемонии награждения прошли по всей страны. Они приурочены ко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Церемонии награждения прошли по всей страны. Они приурочены ко Дню независимости республики, который состоится завтра.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)