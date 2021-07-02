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Журналист «Трибуны» и футболист «Крумкачоў» Александр Ивулин стал подозреваемым по уголовному делу
Источник материала: Партизан
Александра Ивулина подозревают по 342-й статье УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Ему может угрожать до трех лет тюрьмы.
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Александра Ивулина подозревают по 342-й статье УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Ему...
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