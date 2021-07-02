Журналист «Трибуны» и футболист «Крумкачоў» Александр Ивулин стал подозреваемым по уголовному делу









сообщает НН со ссылкой на Tribina.com. Он будет переведен в СИЗО,НН сона Tribina.com.





Ивулина задержали 3 июня якобы за флаг на окне квартиры. Ему дали 30 суток ареста, он должен был выйти на свободу в субботу, 3 июля. Задержанного вместе с ним Ярослава Писаренко осудили тогда на 15 суток.



