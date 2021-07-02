ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Журналист «Трибуны» и футболист «Крумкачоў» Александр Ивулин стал подозреваемым по уголовному делу

02.07.2021 21:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александра Ивулина подозревают по 342-й статье УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Ему может угрожать до трех лет тюрьмы.



Он будет переведен в СИЗО, сообщает НН со ссылкой на Tribina.com.

Ивулина задержали 3 июня якобы за флаг на окне квартиры. Ему дали 30 суток ареста, он должен был выйти на свободу в субботу, 3 июля. Задержанного вместе с ним Ярослава Писаренко осудили тогда на 15 суток.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александра Ивулина подозревают по 342-й статье УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Ему...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Если использовать два или три таких щита, то звук просто невыносимый». СОБР показал оружие, которое использует на спецоперациях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by