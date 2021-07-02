В Литве объявили экстремальную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Власти Литвы объявили режим экстремальной ситуации в стране из-за большого потока нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

Как сообщает Delfi , за последние сутки на границе задержали 150 человек. Это почти в три раза больше, чем днем ранее.

Представители МВД Литвы сообщили, что сейчас занято около 500 мест для мигрантов из 835 доступных. Также издание отмечает, что в 2021 году в Литву из Беларуси пытались незаконно попасть 822 человека, что в десять раз больше, чем за весь 2020 год.

В конце мая Александр Лукашенко пригрозил ослабить миграционный контроль на границе с Европой после реакции на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича.