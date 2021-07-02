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В отношении адвоката Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского возбудили дисциплинарное производство

02.07.2021 21:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Адвокат экс-банкира и претендента на пост президента Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил, что вечером 2 июля совет Минской городской коллегии адвокатов возбудил в его отношении дисциплинарное производство.

В отношении адвоката Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского возбудили дисциплинарное производство

«В судебных прениях в защиту Виктора Бабарико я обосновал отсутствие признаков преступления ("получение взятки") в действиях других обвиняемых, высказал несогласие с их позицией и заявил о необходимости их оправдания. Об этом же говорил в своих показаниях мой подзащитный, чью позицию я как защитник поддерживал и отстаивал. Делал это добросовестно и принципиально. Оспаривать позицию других участников процесса, особенно если она используется для обвинения моего подзащитного, ни закон, ни правила профэтики не запрещают. Ставить вопрос об оправдании тех, чье согласие с обвинением используется для преследования моего подзащитного, ни закон, ни правила профэтики не запрещают», — написал Лаевский в соцсетях.

8 апреля коллегия объявила Лаевскому выговор за пост в «Фейсбуке», в котором защитник выразил несогласие с проектом изменений в законодательство об адвокатуре. 24 мая дисциплинарная комиссия Белорусской республиканской коллегии адвокатов не удовлетворила жалобу Лаевского на решение городской коллегии.

Мать адвоката Елена Лаевская, которая 22 года проработала в Белгосуниверситете, вынуждена была покинуть вуз из-за непродления контракта. «Несмотря на исключительные профессиональные качества, множество достижений, включая 4 защищенные под ее руководством кандидатские диссертации, многолетнюю (с 1999 года) добросовестную работу в БГУ, 17 апреля 2021 года она была уволена "в связи с истечением срока действия контракта", что прямо противоречит установленной в Трудовом кодексе обязанности нанимателя продлить трудовые отношения (заключить новый контракт) с работником предпенсионного возраста. Это предусмотрено пунктом 3 части 3 статьи 261-5 Трудового кодекса и коллективным договором БГУ. Исключений из этого правила нет», — написал Лаевский в соцсетях.

27 мая суд Московского района Минска не удовлетворил иск Лаевской к БГУ.

 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат экс-банкира и претендента на пост президента Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил, что вечером 2 июля совет Минской городской коллегии адвокатов...
 
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