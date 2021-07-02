  Важное за 2 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране проведена масштабная антитеррористическая операция. Он также пообещал "уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявить претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии".
Позже на торжественном собрании в честь Дня Независимости Александр Лукашенко раскрыл подробности. Так, в стране были вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, цель которых – "насильственная смена власти в день икс". А пока они планировали "уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах" и подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке.
А вот другие преступники хотели совершить покушение на журналиста СТВ Григория Азаренка. "Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык", - рассказал Лукашенко подробности замысла. А "если не получится - убить", - добавил он.
Досталось и Украине. В связи с "огромным количеством оружия", поступающим из этой страны, Александр Лукашенко поручил пограничникам "полностью перекрыть границу" с ней. Въехать смогут "только мирные граждане".
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс посоветовал гражданам своей страны не посещать Беларусь из-за опасений провокаций. "Конечно, при необходимости мы сможем оказать консульскую помощь, но ситуация там не так проста, как мы это знаем", - отметил он.