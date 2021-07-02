  Важное за 2 июля

Источник материала: Смартпресс

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране проведена масштабная антитеррористическая операция . Он также пообещал "уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявить претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии".







Позже на торжественном собрании в честь Дня Независимости Александр Лукашенко раскрыл подробности. Так, в стране были вскрыты "спящие" террористические ячейки , так называемые отряды самообороны, цель которых – "насильственная смена власти в день икс". А пока они планировали "уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах" и подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке.







А вот другие преступники хотели совершить покушение на журналиста СТВ Григория Азаренка . "Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык", - рассказал Лукашенко подробности замысла. А "если не получится - убить", - добавил он.







Досталось и Украине. В связи с "огромным количеством оружия", поступающим из этой страны, Александр Лукашенко поручил пограничникам "полностью перекрыть границу" с ней. Въехать смогут "только мирные граждане".





Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс посоветовал гражданам своей страны не посещать Беларусь из-за опасений провокаций. "Конечно, при необходимости мы сможем оказать консульскую помощь, но ситуация там не так проста, как мы это знаем", - отметил он.







В Смартэфире поговорили с послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелией о том, как развивается туристическая инфраструктура в этой стране, правилах въезда из-за Covid-19 и какие места следует посетить туристу.





