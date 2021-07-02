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«Сок натуральный пить нельзя, от него падают в обморок». Профессор дала совет гипертоникам прямо из Дворца Независимости

02.07.2021 21:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Десятки белорусов удостоились высоких государственных наград в канун важнейшего праздника. Профессионалов в своем деле, тех, кто каждый день вносит значительный вклад в будущее страны, 2 июля принимал Президент. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сок натуральный пить нельзя, от него падают в обморок». Профессор дала совет гипертоникам прямо из Дворца Независимости

Среди присутствующих в зале – представители различных профессий и сфер деятельности: аграрии, юристы, строители, представители СМИ, военные. Александр Лукашенко поблагодарил за работу каждого.

«Сок натуральный пить нельзя, от него падают в обморок». Профессор дала совет гипертоникам прямо из Дворца Независимости

Валентина Тимофеева, заведующая кафедрой технологий пищевых производств МГУП:
Все действительно настолько сделано уютно, в таких тонах спокойных, нераздражающих. И в то же время здесь присутствует белорусская символика. Это очень здорово. Меня переполняет от того, как я подъехала к этому Дворцу, подошла, и потом мы шли по территории – насколько все ухожено, насколько все красиво.

«Давайте поднимем этот бокал». В честь кого звучал тост Александра Лукашенко?

Это обычные эмоции тех, кто, как и Валентина Николаевна, впервые оказывается во Дворце Независимости. В ее трудовой книжке всего лишь одно место работы – Могилевский государственный университет продовольствия. Профессор отдала образованию более 45 лет. Все это время занимается нашим с вами здоровьем – разрабатывает продукты, которые не просто не вредили бы организму, а даже где-то могли укрепить его. И речь не о медикаментах.

Валентина Тимофеева:
Мы разработали морс черноплодной рябины для взрослого питания, провели в Москве клинические испытания. Сегодня очень много больных гипертонией, препараты очень дорогие. Потребляя морс по стакану, например, утром и вечером (потому что сок натуральный пить нельзя, от него падают в обморок), мы добились, что можно снизить прием препаратов наполовину.

«Сок натуральный пить нельзя, от него падают в обморок». Профессор дала совет гипертоникам прямо из Дворца Независимости

Кстати, Валентина Николаевна в свое время убеждала Александра Лукашенко поддержать производство аналогичных продуктов, разговор состоялся на Быховском консервном заводе. С тех пор прошло почти 10 лет. Сегодня, 2 июля, снова встреча с Президентом, но уже по торжественному поводу.

 
 
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Новости Беларуси. Десятки белорусов удостоились высоких государственных наград в канун важнейшего праздника. Профессионалов в своем деле, тех, кто каждый день...
 
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