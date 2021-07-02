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«Могли навести там порядок в течение нескольких дней». Так почему солдаты «Беркута» не смогли отстоять Украину?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.
Григорий Азаренок, СТВ:
Григорий Азаренок:
Общался я с людьми, которые служили в «Беркуте» и в других силовых структурах Украины. Они сказали так: «Мы могли навести там порядок в течение нескольких дней». Дело в том, что там продалась вся вертикаль власти, там продались генералы, а президент просто испугался и убежал. У нас этого не произошло.
Дмитрий Павличенко, председатель Совета Белорусской федерации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:
Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:
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«Могли навести там порядок в течение нескольких дней». Так почему солдаты «Беркута» не смогли отстоять Украину?
Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений...
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