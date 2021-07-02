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«Могли навести там порядок в течение нескольких дней». Так почему солдаты «Беркута» не смогли отстоять Украину?

02.07.2021 21:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.

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«Могли навести там порядок в течение нескольких дней». Так почему солдаты «Беркута» не смогли отстоять Украину?

Григорий Азаренок, СТВ:
Во многих странах мира в критических ситуациях силовики решали сложные задачи. И решали успешно. Но продажное, лживое, коррумпированное политическое руководство предавало и подставляло своих воинов. Так было с военными в Тбилиси и правоохранителями в Вильнюсе, которых сдал Горбачев. Последствием стало уничтожение великой страны.

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«Могли навести там порядок в течение нескольких дней». Так почему солдаты «Беркута» не смогли отстоять Украину?

Григорий Азаренок:
Повторился этот сценарий на майдане. Солдаты «Беркута» стояли насмерть за свою страну. Их жгли, давили машинами, забрасывали камнями и коктейлями Молотова. Но они стояли. Пока их не предал и сдал Виктор Янукович. Ценой этого стало превращение Украины в колониальное государство, распад и гражданская война. В Беларуси с самых первых дней Главнокомандующий встал рядом со своими воинами.

«Могли навести там порядок в течение нескольких дней». Так почему солдаты «Беркута» не смогли отстоять Украину?

Общался я с людьми, которые служили в «Беркуте» и в других силовых структурах Украины. Они сказали так: «Мы могли навести там порядок в течение нескольких дней». Дело в том, что там продалась вся вертикаль власти, там продались генералы, а президент просто испугался и убежал. У нас этого не произошло.

«Могли навести там порядок в течение нескольких дней». Так почему солдаты «Беркута» не смогли отстоять Украину?

Дмитрий Павличенко, председатель Совета Белорусской федерации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:
Я был уверен с самого начала, что надо стоять до конца. Президент и в этот раз показал себя на высоте, когда он: «Да, я свой дом буду защищать сам». Мы этот жест президентский поняли так, что мы должны «как я, Президент, и вы защищайте свой дом».

«Могли навести там порядок в течение нескольких дней». Так почему солдаты «Беркута» не смогли отстоять Украину?

Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:
Для каждого бойца и офицера отряда Александр Григорьевич Лукашенко – это пример смелости, патриотизма, преданности своему народу. Он показал всем, что в сложную для страны минуту он, как и все, станет в общий строй с оружием в руках и будет, не щадя себя, до последнего защищать свой народ.

 
 
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