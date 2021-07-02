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Арестованный на 30 суток журналист портала «Трибуна» и игрок ФК «Крумкачы» Ивулин стал подозреваемым по уголовному делу

02.07.2021 22:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Арестованный на 30 суток журналист спортивного портала «Трибуна» и игрок футбольного клуба первой лиги «Крумкачы» Александр Ивулин стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), сообщают его коллеги по редакции.

Арестованный на 30 суток журналист портала «Трибуна» и игрок ФК «Крумкачы» Ивулин стал подозреваемым по уголовному делу
Александр Ивулин. Фото: facebook.com/aleksandr.ivulin

Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы.

«Ивулин находится в статусе подозреваемого. В течение 72 часов ему должно быть предъявлено обвинение. В противном случае Ивулин будет освобожден из-под стражи», — пишет «Трибуна».

Ивулин был задержан 3 июня в своей квартире и на следующий день осужден на 30 суток якобы за бело-красно-белый флаг на окне. Журналист не согласился с обвинением, заявив, что при обыске флага не было. 3 июля Ивулин должен был выйти на свободу.

 
 
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Арестованный на 30 суток журналист спортивного портала «Трибуна» и игрок футбольного клуба первой лиги «Крумкачы» Александр Ивулин стал подозреваемым по...
 
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