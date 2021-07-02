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Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Хочу поблагодарить тех, кто сражался на информационном фронте»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Десятки белорусов удостоились высоких государственных наград в канун важнейшего праздника. Профессионалов в своем деле, тех, кто каждый день вносит значительный вклад в будущее страны, 2 июля принимал Президент. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В современном мире вооруженный конфликт и военная интервенция – вовсе не первый этап начала войны, ему предшествуют сражения в информационном поле, дезиформация, манипуляция, дискредитация и бесконечное количество фейков.
Сражения в медиапространстве ожесточенны и пусть не кровопролитны сами по себе, но к этому непременно приводят.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Хочу поблагодарить тех, кто сражался на информационном фронте»
Новости Беларуси. Десятки белорусов удостоились высоких государственных наград в канун важнейшего праздника. Профессионалов в своем деле, тех, кто каждый день...
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