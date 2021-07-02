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Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Хочу поблагодарить тех, кто сражался на информационном фронте»

02.07.2021 22:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Десятки белорусов удостоились высоких государственных наград в канун важнейшего праздника. Профессионалов в своем деле, тех, кто каждый день вносит значительный вклад в будущее страны, 2 июля принимал Президент. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Хочу поблагодарить тех, кто сражался на информационном фронте»

В современном мире вооруженный конфликт и военная интервенция – вовсе не первый этап начала войны, ему предшествуют сражения в информационном поле, дезиформация, манипуляция, дискредитация и бесконечное количество фейков.

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Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Хочу поблагодарить тех, кто сражался на информационном фронте»

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Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Хочу поблагодарить тех, кто сражался на информационном фронте»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Также хочу поблагодарить тех, кто сражался на информационном фронте, твердо стоит на страже истины и закона. Один из них только что проявил себя как достойный гражданин, который не только умеет говорить, но и делать дело. Я хочу поблагодарить наших государственных служащих, журналистов, судей, юристов, издателей и представителей общественных организаций. Я благодарен ученым и преподавателям, которые помогают студентам различных специальностей не только получить профессиональные знания, но и усвоить главный жизненный урок – Родину не продавать.

 
 
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Новости Беларуси. Десятки белорусов удостоились высоких государственных наград в канун важнейшего праздника. Профессионалов в своем деле, тех, кто каждый день...
 
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