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«Если бы удался переворот, то нами бы правили воры в законе». События августа 2020-го вспоминает ветеран спецназа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.
Григорий Азаренок:
Дмитрий Павличенко, председатель Совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:
Дмитрий Павличенко:
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«Если бы удался переворот, то нами бы правили воры в законе». События августа 2020-го вспоминает ветеран спецназа
Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений...
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