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В Литве объявили экстремальную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Как сообщает Delfi, за последние сутки на границе задержали 150 человек. Это почти в три раза больше, чем днем ранее.
Представители МВД Литвы сообщили, что сейчас занято около 500 мест для мигрантов из 835 доступных. Также издание отмечает, что в 2021 году в Литву из Беларуси пытались незаконно попасть 822 человека, что в десять раз больше, чем за весь 2020 год.
В конце мая Александр Лукашенко пригрозил ослабить миграционный контроль на границе с Европой после реакции на принудительную посадку самолета R
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Представители МВД Литвы сообщили, что сейчас занято около 500 мест для мигрантов из 835 доступных.
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