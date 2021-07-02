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Хотели вывезти в лес и отрезать язык: Лукашенко рассказал о покушении на Азаренка

02.07.2021 22:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Хотели вывезти в лес и отрезать язык: Лукашенко рассказал о покушении на Азаренка
Григорий Азарёнок. Фото Надежды Бужан, Наша Ніва
Правитель рассказал о попытке убийства ведущего СТВ Григория Азаренка.

По словам Александра Лукашенко, 1 июля на жизнь ведущего СТВ Григория Азаренка было совершено покушение. Его слова приводит телеграм-канал Пул Первого.

— И еще одно покушение на преступление, которое может привести в ужас (по крайней мере, весь этот зал): попытка убийства нашего журналиста Григория Азаренка, — цитирует Лукашенко БЕЛТА. — Это случилось прошлой ночью: 1 июля.

Цель (цитирую) — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал.

Если не сделает сам — тот, кто был нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет.


Правитель заявил, что это преступление задумывалось как предупреждение: смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали.

— Если не получится — убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике, — отметил глава государства. — Все были изобличены, найдены тайники. Операция продолжалась долго. Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания.

Лукашенко отметил мужество Григория Азаренка.

— Они трижды пытались его захватить или убить. Цель была — зайти в квартиру и в квартире, — сказал он.
 
 
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