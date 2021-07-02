Источник материала: UDF



Григорий Азарёнок. Фото Надежды Бужан, Наша Ніва

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хотели вывезти в лес и отрезать язык: Лукашенко рассказал о покушении на Азаренка Лукашенко отметил мужество пропагандиста.

По словам, 1 июля на жизнь ведущего СТВбыло совершено покушение. Его слова приводит телеграм-канал— И еще одно покушение на преступление, которое может привести в ужас (по крайней мере, весь этот зал): попытка убийства нашего журналиста Григория Азаренка, — цитирует Лукашенко. — Это случилось прошлой ночью: 1 июля.Цель (цитирую) — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал.Если не сделает сам — тот, кто был нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет.Правитель заявил, что это преступление задумывалось как предупреждение: смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали.— Если не получится — убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике, — отметил глава государства. — Все были изобличены, найдены тайники. Операция продолжалась долго. Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания.Лукашенко отметил мужество Григория Азаренка.— Они трижды пытались его захватить или убить. Цель была — зайти в квартиру и в квартире, — сказал он.