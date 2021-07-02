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«Головой твоего сына поиграют в футбол». Григорий Азарёнок о покушении и случае из своего детства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 2 июля во Дворце Республики сделал ряд важных заявлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что в ближайшее время спецслужбы обнародуют все факты, о которых упомянул глава государства.
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Да, действительно, это произошло. На данный момент, поскольку я был участником этих событий, я не могу раскрывать все детали. Я думаю, что вскоре они будут озвучены в СМИ. Но хочется сказать одно: вы пытаетесь нас запугать, вы пытаетесь нас заставить отступить от своей позиции – не получится. Вы трусливые, подлые, злобные и жалкие неудачники – это я обращаюсь к змагарам. За нами наш Президент, и мы берем пример с него, потому что мы сами видели, как он защищал свой дом, свою страну – с автоматом в руках, вместе со своим сыном.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 2 июля во Дворце Республики сделал ряд важных заявлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что в...
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