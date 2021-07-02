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Лукашенко заявил о раскрытии спящих террористических ячеек

02.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко заявил, что вскрыты спящие террористические ячейки. Их целью была насильственная смена власти в Беларуси. Это заявление глава государства сделал на торжественном собрании во Дворце Республики, передает «МИР 24».

Оно приурочено ко Дню независимости. Лукашенко отметил, что попытки оккупации Беларуси вспыхнули в условиях гибридной войны. Известно, что в этом замешаны Германия, Украина, Польша, Литва.

«Сегодня вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день X. Они сами пока не знают, что это за день X: к нему надо подвести наш народ. Уголовное дело о геноциде белорусского народа снимет все маски и предъявит миру новые факты с именами, архивными фото- и видеодокументами. Во всей своей неприглядной бесчеловечности», – отметил президент Беларуси.



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Это заявление глава государства сделал на торжественном собрании во Дворце Республики.
 
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