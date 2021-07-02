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Профессор мехмата БГУ: «Мы разрабатываем уникальное программное обеспечение»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Десятки белорусов удостоились высоких государственных наград в канун важнейшего праздника. Профессионалов в своем деле, кто каждый день вносит значительный вклад в будущее страны, 2 июля принимал Президент. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди присутствующих в зале – представители различных профессий и сфер деятельности: аграрии, юристы, строители, представители СМИ, военные.
Павел Урбанович, профессор кафедры информационных систем и технологий БГТУ:
Президент, буквально накануне обсуждая с российским коллегой совместное научно-техническое развитие, как раз говорил о необходимости внедрять технологии в реальный сектор. И наши, кажется, знают, как это делать.
Кстати, преподавателей в числе награжденных, на первый взгляд, не меньше, чем военных. Справедливо – кто поспорит с тем, что их профессия важнейшая. Ведь во многом от педагога зависит, какие ориентиры будут у их учеников.
Михаил Журавков, заведующий кафедрой теоретической и прикладной механики БГУ:
Воспользовавшись случаем, конечно, хочу пригласить абитуриентов поступать к нам на нашу специальность, на наш любимый мехмат, на механику, матмоделирование. Мы работаем и сейчас обучаем по совместным программам с ведущими китайскими вузами на английском языке специалистов, так что пусть приходят, учатся, обучаются, у нас все впереди.
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Новости Беларуси. Десятки белорусов удостоились высоких государственных наград в канун важнейшего праздника. Профессионалов в своем деле, кто каждый день вносит...
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