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Профессор мехмата БГУ: «Мы разрабатываем уникальное программное обеспечение»

02.07.2021 23:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Десятки белорусов удостоились высоких государственных наград в канун важнейшего праздника. Профессионалов в своем деле, кто каждый день вносит значительный вклад в будущее страны, 2 июля принимал Президент. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Профессор мехмата БГУ: «Мы разрабатываем уникальное программное обеспечение»

Среди присутствующих в зале – представители различных профессий и сфер деятельности: аграрии, юристы, строители, представители СМИ, военные.

Александр Лукашенко поблагодарил за работу каждого.

Профессор мехмата БГУ: «Мы разрабатываем уникальное программное обеспечение»

Павел Урбанович, профессор кафедры информационных систем и технологий БГТУ:
Безопасность, с моей точки зрения, вопросы безопасности сейчас для людей, для всего человечества, наверное, это одна из самых актуальных проблем. Имеется в виду кибербезопасность – безопасность в информационной сфере. Нужно создавать свои продукты, чтобы исключить включение в такие продукты, которые мы покупаем или заказываем где-то, какие-то закладки, троянских коней или что-то другое, что может привести к деструктивным действиям.

Профессор мехмата БГУ: «Мы разрабатываем уникальное программное обеспечение»

Президент, буквально накануне обсуждая с российским коллегой совместное научно-техническое развитие, как раз говорил о необходимости внедрять технологии в реальный сектор. И наши, кажется, знают, как это делать.

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Кстати, преподавателей в числе награжденных, на первый взгляд, не меньше, чем военных. Справедливо – кто поспорит с тем, что их профессия важнейшая. Ведь во многом от педагога зависит, какие ориентиры будут у их учеников.

Профессор мехмата БГУ: «Мы разрабатываем уникальное программное обеспечение»

Михаил Журавков, заведующий кафедрой теоретической и прикладной механики БГУ:
Мы разрабатываем уникальное программное обеспечение для горнодобывающей промышленности, для машиностроения. И, конечно, учебный процесс. У нас очень много новых специализаций, современных, мы работаем с лучшими университетами мира, так что двигаемся вперед.

Воспользовавшись случаем, конечно, хочу пригласить абитуриентов поступать к нам на нашу специальность, на наш любимый мехмат, на механику, матмоделирование. Мы работаем и сейчас обучаем по совместным программам с ведущими китайскими вузами на английском языке специалистов, так что пусть приходят, учатся, обучаются, у нас все впереди.

 
 
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Новости Беларуси. Десятки белорусов удостоились высоких государственных наград в канун важнейшего праздника. Профессионалов в своем деле, кто каждый день вносит...
 
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