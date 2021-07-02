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Наталья Кочанова накануне Дня Независимости: «Неужели мы можем поступиться своей свободой?»

02.07.2021 23:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова накануне Дня Независимости: «Неужели мы можем поступиться своей свободой?»

Наша страна столкнулась с колоссальным давлением. По сути, государство живет в условиях гибридной войны. Но белорусы и особенно люди в погонах показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью – это особенно подчеркнул Президент. Во Дворце Республики глава государства сделал ряд важных заявлений.

Ксения Худолей с подробностями.

Наталья Кочанова накануне Дня Независимости: «Неужели мы можем поступиться своей свободой?»

Ксения Худолей, корреспондент:
Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен, подчеркнул Президент. А еще поблагодарил наших людей за мужество и единство. И правда ведь, белорусы в погонах, медики, люди от станка в непростое для страны время не дрогнули и, кажется, научились отстаивать интересы своей страны. В преддверии Дня Независимости каждый из них точно знает, что пожелать землякам и Беларуси.

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Наталья Кочанова накануне Дня Независимости: «Неужели мы можем поступиться своей свободой?»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы – продолжатели тех поколений, которые стояли в годы лихолетья, страшного лихолетья, за мир и свободу в нашей стране. Неужели мы можем поступиться своей свободой, своей независимостью? Поэтому каждый из нас должен понимать, что будущее твоей страны в твоих руках, и тогда у нас все будет благополучно и успешно и мы будем жить в такой же мирной и прекрасной стране, в которой живем сегодня, которую мы очень любим и которой гордимся.

 
 
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Новости Беларуси. Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю...
 
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