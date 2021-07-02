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Она или он? Трубникова или Дудников?
Источник материала: Партизан
2 июля Александр Лукашенко дважды рассказывал о "спящих террористических ячейках", которые координировали свои действия через телеграм-канал "Отряды самообороны Беларуси". И в качестве "главного модератора" оказались названы разные люди.
Поначалу модератором телеграм-канала была названа гражданка России некая Трубникова. Информацию об этом со ссылкой на госагентство БЕЛТА распространили многие, в том числе государственные СМИ.
Телеграм-канал "Пул первого"
Однако позже сообщения были подкорректированы.
Опять же, цитируем
Причем, что интересно, на видео,
Напомним, что гражданина России Егора Дудникова задержали в Минске еще 5 мая. Он занимался озвучкой различных роликов. Парню предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Александр Лукашенко назвал фамилии и других задержанных: Гулевич, Ашурак, Глотов, Господарев и некая Матвеева. Кто эти люди, пока непонятно.
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2 июля Александр Лукашенко дважды рассказывал о "спящих террористических ячейках", которые координировали свои действия через телеграм-канал "Отряды самообороны...
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