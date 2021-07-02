Она или он? Трубникова или Дудников?

Поначалу модератором телеграм-канала была названа гражданка России некая Трубникова. Информацию об этом со ссылкой на госагентство БЕЛТА распространили многие, в том числе государственные СМИ.





опубликовал видео выступления, где четко слышно, как Лукашенко сначала говорит "гражданин", потом поправляет сам себя на "гражданка Российской Федерации" и фамилии не очень разборчиво - то ли Дудникова, то ли Тутникова, то ли Трубникова. Телеграм-канал "Пул первого"выступления, где четко слышно, как Лукашенко сначала говорит "гражданин", потом поправляет сам себя на "гражданка Российской Федерации" и фамилии не очень разборчиво - то ли Дудникова, то ли Тутникова, то ли Трубникова.









Однако позже сообщения были подкорректированы.





БЕЛТА ." Был создан Telegram-ресурс "Отряды самообороны Беларуси", в нем числились 2,5 тыс. подписчиков. "Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата - гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданин Российской Федерации Дудников". Опять же, цитируем." Был создан Telegram-ресурс "Отряды самообороны Беларуси", в нем числились 2,5 тыс. подписчиков. "Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата - гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданин Российской Федерации".





опубликованном БЕЛТА с того же мероприятия, никакой оговорки нет. Причем, что интересно, на видео,с того же мероприятия, никакой оговорки нет.









Напомним, что гражданина России Егора Дудникова задержали в Минске еще 5 мая. Он занимался озвучкой различных роликов. Парню предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).





Александр Лукашенко назвал фамилии и других задержанных: Гулевич, Ашурак, Глотов, Господарев и некая Матвеева. Кто эти люди, пока непонятно.



