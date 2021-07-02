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Она или он? Трубникова или Дудников?

03.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

2 июля Александр Лукашенко дважды рассказывал о "спящих террористических ячейках", которые координировали свои действия через телеграм-канал "Отряды самообороны Беларуси". И в качестве "главного модератора" оказались названы разные люди.

Поначалу модератором телеграм-канала была названа гражданка России некая Трубникова. Информацию об этом со ссылкой на госагентство БЕЛТА распространили многие, в том числе государственные СМИ. 

Телеграм-канал "Пул первого" опубликовал видео выступления, где четко слышно, как Лукашенко сначала говорит "гражданин", потом поправляет сам себя на "гражданка Российской Федерации" и фамилии не очень разборчиво - то ли Дудникова, то ли Тутникова, то ли Трубникова.   


Однако позже сообщения были подкорректированы. 

Опять же, цитируем БЕЛТА." Был создан Telegram-ресурс "Отряды самообороны Беларуси", в нем числились 2,5 тыс. подписчиков. "Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата - гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданин Российской Федерации Дудников".

Причем, что интересно, на видео, опубликованном БЕЛТА с того же мероприятия, никакой оговорки нет.  


Напомним, что гражданина России Егора Дудникова задержали в Минске еще 5 мая. Он занимался озвучкой различных роликов. Парню предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). 

Александр Лукашенко назвал фамилии и других задержанных: Гулевич, Ашурак, Глотов, Господарев и некая Матвеева. Кто эти люди, пока непонятно.  
 
Теги: Минск
 
 
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2 июля Александр Лукашенко дважды рассказывал о "спящих террористических ячейках", которые координировали свои действия через телеграм-канал "Отряды самообороны...
 
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