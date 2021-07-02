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Испания обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020

03.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная Испании обыграла Швейцарию в серии пенальти и заработала путевку в полуфинал Евро-2020. Там она сыграет с победителем пары Бельгия - Италия.



Испания доминировала на протяжении большей части матча. Швейцария явно пыталась не пропустить и рассчитывала где-то зацепить шанс в контратаке.

Но этот план не очень сработал изначально. На 8-й минуте Швейцария пропустила. Жорди Альба пробил после розыгрыша углового из-за пределов штрафной, мяч попал в ногу Дениса Закарии и отлетел в ворота, а Ян Зоммер уже не реагировал на полет мяча после рикошета.

Доминирование Испании продолжалось, но в итоге их защита подарила шанс для Швейцарии и она ею воспользовалась. На 68-й минуте Джердан Шачири сравнял счет.

Спустя девять минут после этого гола Швейцария осталась в меньшинстве. За грубую подножку был удален полузащитник Ремо Фройлер.

После этого Испания еще усилила давление и нанесла по воротам Яна Зоммера несколько точных ударов, с которыми вратарь Швейцарии все же справлялся. И это позволило перевести игру в экстра-таймы.

В дополнительное время ситуация не изменилась и решение судьбы матча осталось на серию пенальти. Там случился буквально парад незабитых пенальти, в котором Испания оказалась лучше со счетом 3:1.
 
 
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Сборная Испании обыграла Швейцарию в серии пенальти и заработала путевку в полуфинал Евро-2020. Там она сыграет с победителем пары Бельгия - Италия.
 
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