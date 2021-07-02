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Перед костёлом в Будславе установили крест из обгоревших балок крыши

03.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Перед костёлом в Будславе перед фестом установили крест из обгоревших балок крыши, которая была уничтожена огнём во время пожара.



"Рядом с национальным санктуарием иконы Божьей Матери Будславской перед фестом установлен крест, сделанный из балок и фрагментов меди с крыши святыни, которая была уничтожена пожаром 11 мая", - говорится в сообщении на сайте Римско-католической церкви в пятницу. 

Кроме того, пишет interfax.by, за несколько дней до феста в Будславе запустили часы XVIII века на правой башне костела, которая не пострадала во время пожара. Реставраторы работали над восстановлением часов более двух лет. 


Будславский фест проходит 2-3 июля. Его трансляцию можно посмотреть на Youtube-канале Национального санктуария иконы Божьей Матери Будславской. 
После пожара Будславский костёл находится в аварийном состоянии. Входить в здание и находиться вблизи него запрещено. Всё молитвы и богослужения проводятся на полевом алтаре на открытом воздухе. Здесь же находится чудодейственная икона Матери Божьей Будславской. 

Пожар в костеле в Будславе произошёл 11 мая. В результате огнём была полностью уничтожена крыша над центральным нефом, она обрушилась. В тот же день в Беларуси открыли сбор пожертвований на восстановление костела. По последним данным, белорусы собрали более Br877 тыс. Восстановительные работы продолжаются. 

Будславский костел -  памятник позднего барокко в Беларуси. Его архитектура признана уникальной и не имеющей аналогов на землях всей бывшей Речи Посполитой.
 
Находящаяся в костеле икона Будславской Божьей Матери - одна из самых значимых католических святынь Беларуси. Её почитают как защитницу и хранительницу всех белорусских католиков. Знают же о ней приверженцы католической веры всего мира.

Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фест) ежегодно проводится в деревне Будслав (Мядельский район, Минская область). В 2018 году ЮНЕСКО включил Будславский фест в список нематериального культурного наследия человечества.
 
 
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Перед костёлом в Будславе перед фестом установили крест из обгоревших балок крыши, которая была уничтожена огнём во время пожара.
 
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