Перед костёлом в Будславе установили крест из обгоревших балок крыши









"Рядом с национальным санктуарием иконы Божьей Матери Будславской перед фестом установлен крест, сделанный из балок и фрагментов меди с крыши святыни, которая была уничтожена пожаром 11 мая", - говорится в сообщении на сайте Римско-католической церкви в пятницу.





пишет interfax.by, за несколько дней до феста в Будславе запустили часы XVIII века на правой башне костела, которая не пострадала во время пожара. Реставраторы работали над восстановлением часов более двух лет. Кроме того,interfax.by, за несколько дней до феста в Будславе запустили часы XVIII века на правой башне костела, которая не пострадала во время пожара. Реставраторы работали над восстановлением часов более двух лет.









Будславский фест проходит 2-3 июля. Его трансляцию можно посмотреть на Youtube-канале Национального санктуария иконы Божьей Матери Будславской.

После пожара Будславский костёл находится в аварийном состоянии. Входить в здание и находиться вблизи него запрещено. Всё молитвы и богослужения проводятся на полевом алтаре на открытом воздухе. Здесь же находится чудодейственная икона Матери Божьей Будславской.





Пожар в костеле в Будславе произошёл 11 мая. В результате огнём была полностью уничтожена крыша над центральным нефом, она обрушилась. В тот же день в Беларуси открыли сбор пожертвований на восстановление костела. По последним данным, белорусы собрали более Br877 тыс. Восстановительные работы продолжаются.





Будславский костел - памятник позднего барокко в Беларуси. Его архитектура признана уникальной и не имеющей аналогов на землях всей бывшей Речи Посполитой.

Находящаяся в костеле икона Будславской Божьей Матери - одна из самых значимых католических святынь Беларуси. Её почитают как защитницу и хранительницу всех белорусских католиков. Знают же о ней приверженцы католической веры всего мира.





Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фест) ежегодно проводится в деревне Будслав (Мядельский район, Минская область). В 2018 году ЮНЕСКО включил Будславский фест в список нематериального культурного наследия человечества.



