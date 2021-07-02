|
Владимир Кличко возглавил рейтинг лучших боксеров-супертяжеловесов
Источник материала: Партизан
Легендарные украинские боксеры, многократные чемпионы мира Виталий и Владимир Кличко вошли в ТОП-15 рейтинга лучших супертяжеловесов мира в истории, составленный порталом Boxrec.
Фото: klitschko-brothers.com.
Владимир Кличко признан лучшим супертяжеловесом в истории бокса. Он занял первую позицию. В призовую тройку вошли Леннокс Льюис и Рокки Марчиано,
Виталий Кличко расположился на 13-м месте, опередив Майка Тайсона.
Из действующих боксеров в ТОП-15 рейтинга вошли Энтони Джошуа (12-я позиция) и Тайсон Фьюри (15-е место).
Читайте также: Кузен Фьюри будут боксировать в андеркарте боя Джошуа - Усик
Рейтинг Boxrec составляется компьютером, анализирующим множество различных факторов: количество боев, силу оппозиции и т.д.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легендарные украинские боксеры, многократные чемпионы мира Виталий и Владимир Кличко вошли в ТОП-15 рейтинга лучших супертяжеловесов мира в истории, составленный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)